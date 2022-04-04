Два гранда АПЛ интересуются Эриксеном

Два английских топ-клуба заинтересованы в подписании полузащитника «Брентфорда» Кристиана Эриксена. Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и бывшем клубе Эриксена, «Тоттенхэме».
Контракт 30-летнего датчанина с «Брентфордом» истекает в конце сезона. Продление соглашения пока что под вопросом.
Интересно, что «Тоттенхэм» сейчас возглавляет Антонио Конте, с которым Эриксен уже работал в «Интере» до инцидента с остановкой сердца. А «Манчестер Юнайтед» летом может возглавить Маурисио Почеттино, под руководством которого он играл в том же «Тоттенхэме».
Источник — Daily Mail
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