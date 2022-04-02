Брентфорд хочет продлить контракт с Эриксеном

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк признался, что хочет, чтобы Кристиан Эриксен остался в команде после завершения сезона:

«Мы были бы очень рады, если бы Кристиан остался вместе с нами. Думаю, что и Эриксену нравится в нашей команде. Но до конца сезона никаких решений футболист не будет принимать, так что никаких соглашений подписано не будет».

Напомним, в январе Эриксен подписал с «Брентфордом» контракт до конца сезона с опцией продления на два года.