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Брентфорд хочет продлить контракт с Эриксеном

Соглашение действует только до конца сезона

  • 02.04.2022 12:24
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Брентфорд хочет продлить контракт с Эриксеном
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк признался, что хочет, чтобы Кристиан Эриксен остался в команде после завершения сезона:

«Мы были бы очень рады, если бы Кристиан остался вместе с нами. Думаю, что и Эриксену нравится в нашей команде. Но до конца сезона никаких решений футболист не будет принимать, так что никаких соглашений подписано не будет».

Напомним, в январе Эриксен подписал с «Брентфордом» контракт до конца сезона с опцией продления на два года.

Источник — твиттер Фабрицио Романо

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