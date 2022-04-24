Антонио КОНТЕ: «Мы хотели победить, но не заслужили три очка»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Брентфордом» (0:0) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.
«Думаю, сейчас наши соперники лучше готовятся к встречам с нами. В этом разница. Когда вы забираетесь на гору и начинаете подниматься, вам становится все труднее и труднее.
Мы хотели победить, но не заслужили три очка. Теперь нам нужно как можно лучше подготовиться к последним играм, чтобы остаться в гонке за место в четверке», - сказал Конте.
Источник — BBC
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