Тоттенхэм не смог забить Брентфорду

В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» не смог одолеть «Брентфорд». Команды так и не поразили ворота друг друга, расписав сухую мировую.
Чемпионат Испании. 34-й тур
«Брентфорд» – «Тоттенхэм» – 0:0
Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 58 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице. У «Брентфорда» 40 пунктов и 11-я строчка.
Источник — Sport.ua
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