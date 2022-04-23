Тоттенхэм не смог забить Брентфорду

В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» не смог одолеть «Брентфорд». Команды так и не поразили ворота друг друга, расписав сухую мировую.

Чемпионат Испании. 34-й тур

«Брентфорд» – «Тоттенхэм» – 0:0

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 58 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице. У «Брентфорда» 40 пунктов и 11-я строчка.