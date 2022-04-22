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Сергей СТОРОЖЕНКО: «Мы не настроены ликвидировать Металлист 1925»

Но ситуация может измениться

  • 22.04.2022 23:11
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Сергей СТОРОЖЕНКО: «Мы не настроены ликвидировать Металлист 1925»
© facebook.com/metalist1925kh

Сергей Стороженко, заместитель главы наблюдательного совета «Металлиста 1925», рассказал о том, что владельцы клуба пока не планируют ликвидацию, но ситуация остается неопределенной.

«Владельцы клуба и я, в частности, не настроены ликвидировать клуб. Впрочем, надо понимать, что деятельность команды и большинство функций клуба приостановлены. Команда распущена, легионеры уехали в свои страны. Вернутся ли они? Это большой-большой вопрос. Наши ребята тоже пытаются трудоустроиться, ищут работу. Тренер на связь не выходит».

«Понимаю, что в ближайшей перспективе ни о каком футболе разговаривать нет смысла. С некоторыми работниками клуба общаюсь – многие из них занимаются волонтерством, некоторые поступили в ряды ВСУ», - сказал Стороженко.

Источник — Футбол 24

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