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По стопам Уимблдона. Турнир в Риме может отстранить российских теннисистов

На организаторов давят итальянские власти

  • 22.04.2022 17:34
  • 220 просмотров
  • 2 комментария
По стопам Уимблдона. Турнир в Риме может отстранить российских теннисистов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Престижный грунтовый турнир ATP и WTA в Риме может последовать примеру Уимблдона и отстранить от участия российских и белорусских теннисистов.

По информации СМИ, на организаторов турнира давят итальянские власти. Президент НОК Италии Джованни Малаго также поддерживает отстранение.

Турнир в Риме в нынешнем сезоне пройдет со 2 по 15 мая.

Источник — Corriere della Sera

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 22.04.2022 17:39
    +1
    Пошел процесс
    Ссылка
    online
    tima fialko, 22.04.2022 17:54
    0
    WTA і НХЛ-теніс і хокей,залишилось два з популярних видів спорту, де гроші перемагають совість
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