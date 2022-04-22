По стопам Уимблдона. Турнир в Риме может отстранить российских теннисистов

Престижный грунтовый турнир ATP и WTA в Риме может последовать примеру Уимблдона и отстранить от участия российских и белорусских теннисистов.
По информации СМИ, на организаторов турнира давят итальянские власти. Президент НОК Италии Джованни Малаго также поддерживает отстранение.
Турнир в Риме в нынешнем сезоне пройдет со 2 по 15 мая.
Источник — Corriere della Sera
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