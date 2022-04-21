Кубок Италии. Ювентус обыграл Фиорентину и вышел в финал

Вторым финалистом Кубка Италии-2022 стал «Ювентус». Во втором матче команда Массимильяно Аллегри обыграла «Фиорентину» 2:0 после выездной победы 1:0.
«Ювентус» - «Фиорентина» - 2:0 (первый матч – 1:0)
Голы: Бернардески 32, Данило 90+4
В финале 11 мая «Ювентус» встретится с «Интером», который вчера разгромил «Милан».
Источник — Sport.ua
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