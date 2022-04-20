20 апреля в 22:00 состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между командами «Ювентус» и «Фиорентина».
В первом матче в начале марта «Юве» минимально победил соперника на выезде (1:0).
Победитель противостояния в финале сыграет против «Интера», который одолел «Милан» (0:0, 3:0).
Ювентус – Фиорентина. Полуфинал Кубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок можно посмотреть на телеканале Футбол 1.
Кубок Италии 2021/22. Сетка турнира
Источник — Sport.ua
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