Ювентус – Фиорентина – 2:0. За путевку в финал. Видео голов и обзор матча

В ответном полуфинальном матче полуфинала Кубка Италии «Ювентус» обыграл «Фиорентину» (2:0). В первом матче туринцы тоже победили (1:0).
На 32-й минуте забил Федерико Бернардески, а Данило поставил точку на 90+4-й мин.
В другом полуфинале «Интер» по сумме двух матчей выиграл у «Милана» (0:0, 3:0).
Финал Кубка Италии между «Интером» и «Ювентусом» состоится 11 мая в Риме.
Кубок Италии
1/2 финала, 20 апреля
Ювентус – Фиорентина – 2:0 (первый матч – 1:0)
Голы: Бернардески, 32, Данило, 90.
Ювентус: Перин, Де Шильо (Куадрадо, 80), де Лигт, Данило, Алекс Сандро, Бонуччи, Рабьо, Закария, Влахович (Кин, 83), Мората (Дибала, 66), Бернардески (Кьеллини, 82).
Фиорентина: Драговски, Мартинес Куарта, Бираги, Венути (Кальехон, 69), Игор, Сапонара (Соттиль, 63), Иконе (Пентек, 80), Торрейра (Амрабат, 46), Данкан (Мале, 79), Кабрал, Гонсалес.
Предупреждения: Де Шильо, 45+2 – Мартинес Куарта, 72.
Судья: Довери (Италия).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Данило Да Сильва (Ювентус).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Бернардески (Ювентус).
Источник — Sport.ua
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