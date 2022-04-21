Ювентус – Фиорентина – 2:0. За путевку в финал. Видео голов и обзор матча

В ответном полуфинальном матче полуфинала Кубка Италии «Ювентус» обыграл «Фиорентину» (2:0). В первом матче туринцы тоже победили (1:0).

На 32-й минуте забил Федерико Бернардески, а Данило поставил точку на 90+4-й мин.

В другом полуфинале «Интер» по сумме двух матчей выиграл у «Милана» (0:0, 3:0).

Финал Кубка Италии между «Интером» и «Ювентусом» состоится 11 мая в Риме.

Кубок Италии

1/2 финала, 20 апреля

Ювентус – Фиорентина – 2:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Бернардески, 32, Данило, 90.

Ювентус: Перин, Де Шильо (Куадрадо, 80), де Лигт, Данило, Алекс Сандро, Бонуччи, Рабьо, Закария, Влахович (Кин, 83), Мората (Дибала, 66), Бернардески (Кьеллини, 82).

Фиорентина: Драговски, Мартинес Куарта, Бираги, Венути (Кальехон, 69), Игор, Сапонара (Соттиль, 63), Иконе (Пентек, 80), Торрейра (Амрабат, 46), Данкан (Мале, 79), Кабрал, Гонсалес.

Предупреждения: Де Шильо, 45+2 – Мартинес Куарта, 72.

Судья: Довери (Италия).