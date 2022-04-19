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Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Малиновский нам очень нужен»

Наставник «Аталанты» – о травме украинского хавбека

  • 19.04.2022 14:50
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Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Малиновский нам очень нужен»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал травму Руслана Малиновского в матче против «Вероны»:

«У Малиновского проблемы с коленом. Я надеюсь, что это не растяжение или что-то хуже. Руслан нам очень нужен».

Сегодня Малиновский пройдет медобследование в Бергамо.

Источник — Calcio Atalanta

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