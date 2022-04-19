Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Малиновский нам очень нужен»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал травму Руслана Малиновского в матче против «Вероны»:
«У Малиновского проблемы с коленом. Я надеюсь, что это не растяжение или что-то хуже. Руслан нам очень нужен».
Сегодня Малиновский пройдет медобследование в Бергамо.
Источник — Calcio Atalanta
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