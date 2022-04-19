Малиновский пройдет медицинское обследование в Бергамо

В поединке 33-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:2) полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский получил травму колена, покинув поле в конце первого тайма.

Сегодня в Бергамо украинца ждет углубленное медицинское обследование. После него станет понятно, сколько пропустит Малиновский, сообщает издание Calcio Atalanta.

Ранее наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини выразил надежду, что у Малиновского не растяжение или что-то серьезное.

Отметим, что 1 июня сборная Украины сыграет матч плей-офф чемпионата мира со сборной Шотландии.