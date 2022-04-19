ХАВИ: «Сегодня мы практически попрощались с шансами на победу в Ла Лиге»

«Барселона» сенсационно уступила «Кадису» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 0:1.

Главный тренер каталонского клуба Хави прокомментировал игру.

«Мы играли, чтобы победить. Надо двигаться дальше. Мы не реализовали моменты, которые у нас были.

Сегодня мы практически попрощались с шансами на победу в Ла Лиге. Я считаю, что максимальная ответственность лежит на мне.

Мы должны стать лучше, чтобы быть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Важно реализовывать свои моменты. Должны конкурировать на ином уровне, если хотим в Лигу чемпионов. Пришло время быть самокритичными.

Нам нужно стать лучше в плане футбола, ценностей, веры, желания, видения. «Барселоне» нужно единство, нам нужны все, чтобы достичь цели.

Этот матч нужно было выиграть, а мы проиграли», – сказал Хави.