ХАВИ: «Сегодня мы практически попрощались с шансами на победу в Ла Лиге»

«Барселона» сенсационно уступила «Кадису» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 0:1.
Главный тренер каталонского клуба Хави прокомментировал игру.
«Мы играли, чтобы победить. Надо двигаться дальше. Мы не реализовали моменты, которые у нас были.
Сегодня мы практически попрощались с шансами на победу в Ла Лиге. Я считаю, что максимальная ответственность лежит на мне.
Мы должны стать лучше, чтобы быть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Важно реализовывать свои моменты. Должны конкурировать на ином уровне, если хотим в Лигу чемпионов. Пришло время быть самокритичными.
Нам нужно стать лучше в плане футбола, ценностей, веры, желания, видения. «Барселоне» нужно единство, нам нужны все, чтобы достичь цели.
Этот матч нужно было выиграть, а мы проиграли», – сказал Хави.
Источник — El Chiringuito TV
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