Барселона – Кадис – 0:1. Позор на всю Каталонию. Видео гола Переса и обзор

18 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Кадис».
Команда Хави дома потерпела сенсационное поражение от «Кадиса» (0:1), одного из аутсайдеров Ла Лиги. Единственный гол для гостей на 48-й минуте забил Лукас Перес, экс-форвард «Карпат» и «Динамо».
Ла Лига. 32-й тур
Барселона – Кадис – 0:1
Гол: Лукас Перес, 48.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Лукас Перес, 48 мин.
События матча
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Перес (Кадис).
Источник — Sport.ua
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