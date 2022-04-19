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32-й тур
Барселона
0 : 1
Кадис
18.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона – Кадис – 0:1. Позор на всю Каталонию. Видео гола Переса и обзор

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Испании

  • 19.04.2022 00:23
  • 316 просмотров
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Барселона – Кадис – 0:1. Позор на всю Каталонию. Видео гола Переса и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

18 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Кадис».

Команда Хави дома потерпела сенсационное поражение от «Кадиса» (0:1), одного из аутсайдеров Ла Лиги. Единственный гол для гостей на 48-й минуте забил Лукас Перес, экс-форвард «Карпат» и «Динамо».

Ла Лига. 32-й тур

Барселона – Кадис – 0:1

Гол: Лукас Перес, 48.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Лукас Перес, 48 мин.

События матча
48' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Перес (Кадис).

Источник — Sport.ua

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