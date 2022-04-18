18 апреля в 22:00 состоится матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Кадис».
Напомним, «Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице (75 пункутов) с отрывом в 15 очков от «Барселоны», «Севильи» и «Атлетико» (по 60 баллов).
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Барселона – Кадис. Хави нужна победа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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