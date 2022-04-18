Сенсационное поражение. Экс-форвард Динамо нокаутировал Барселону

18 апреля в 22:00 состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Кадис».

Команда Хави дома потерпела сенсационное поражение от «Кадиса» (0:1), одного из аутсайдеров Ла Лиги. Выше всяких похвал сыграл Ледесма, голкипер соперников «Барсы».

Единственный гол для гостей на 48-й минуте забил Лукас Перес, который ранее выступал за львовские «Карпаты» (2011–2012), а затем числился в киевском «Динамо», хотя и не провел за киевлян ни одной официальной игры.

Мадридский «Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице (75 пунктов) с отрывом в 15 очков от «Барселоны», «Севильи» и «Атлетико» (по 60 баллов).

Ла Лига. 32-й тур

Барселона – Кадис – 0:1

Гол: Лукас Перес, 48.

Барселона: тер Штеген, Дест (Мингеса, 90+4), Лангле (Траоре, 77), Жорди Альба, Гарсия, Бускетс, Френки де Йонг (Люк де Йонг, 77), Гави, Дембеле, Депай (Обамеянг, 61), Торрес.

Кадис: Ледесма, Фали, Эспино, Эрнандес, Парра (Акапо, 76), Йенссон (Чуст, 77), Хосе Мари (Сан Эметерио, 64), Фернандес, Санчес (Алехо, 64), Собрино (Арсамендия, 82), Лукас Перес.

Предупреждения: Бускетс, 42, Дест, 70, Торрес, 90+4, Жорди Альба, 90+8 – Эрнандес, 61.

Судья: Вега (Испания).

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Лукас Перес, 48 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine