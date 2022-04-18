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32-й тур
Барселона
0 : 1
Кадис
18.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Сенсационное поражение. Экс-форвард Динамо нокаутировал Барселону

Единственный гол для «Кадиса» забил Лукас Перес на 48-й минуте

  • 18.04.2022 23:59
  • 1974 просмотра
  • 1 комментарий
Сенсационное поражение. Экс-форвард Динамо нокаутировал Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine

18 апреля в 22:00 состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Кадис».

Команда Хави дома потерпела сенсационное поражение от «Кадиса» (0:1), одного из аутсайдеров Ла Лиги. Выше всяких похвал сыграл Ледесма, голкипер соперников «Барсы».

Единственный гол для гостей на 48-й минуте забил Лукас Перес, который ранее выступал за львовские «Карпаты» (2011–2012), а затем числился в киевском «Динамо», хотя и не провел за киевлян ни одной официальной игры.

Мадридский «Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице (75 пунктов) с отрывом в 15 очков от «Барселоны», «Севильи» и «Атлетико» (по 60 баллов).

Ла Лига. 32-й тур

Барселона – Кадис – 0:1

Гол: Лукас Перес, 48.

Барселона: тер Штеген, Дест (Мингеса, 90+4), Лангле (Траоре, 77), Жорди Альба, Гарсия, Бускетс, Френки де Йонг (Люк де Йонг, 77), Гави, Дембеле, Депай (Обамеянг, 61), Торрес.

Кадис: Ледесма, Фали, Эспино, Эрнандес, Парра (Акапо, 76), Йенссон (Чуст, 77), Хосе Мари (Сан Эметерио, 64), Фернандес, Санчес (Алехо, 64), Собрино (Арсамендия, 82), Лукас Перес.

Предупреждения: Бускетс, 42, Дест, 70, Торрес, 90+4, Жорди Альба, 90+8 – Эрнандес, 61.

Судья: Вега (Испания).

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Лукас Перес, 48 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
48' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Перес (Кадис).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    pol-55, 19.04.2022 00:16
    +1
    Не допомогло і +7хв(8.5)чомусь? в 2му таймі.
    А мегого уже не альтруїст.
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