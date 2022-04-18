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33-й тур
Наполи
1 : 1
Рома
18.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Наполи упустил победу над Ромой и выбыл из чемпионской гонки

«Рома» в концовке спаслась от поражения

  • 18.04.2022 22:11
  • 420 просмотров
  • 1 комментарий
Серия А. Наполи упустил победу над Ромой и выбыл из чемпионской гонки
© Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный матч 33-го тура Серии А между «Наполи» и «Ромой» завершилась вничью 1:1. Хозяева открыли счет на 11-й минуте благодаря сомнительному пенальти. Команда Жозе Моуриньо спаслась от поражения в компенсированное время благодаря голу Стефана Эль Шаарави.

«Наполи» из-за этой потери очков фактически выбывает из чемпионской гонки. От «Милана» команда Лучано Спаллетти отстает на 4 очка за 5 туров до финиша, от «Интера» - на 2, но у чемпионов еще один матч в запасе. «Рома» остается пятой, отставая от «Ювентуса» на 5 очков.

«Наполи» - «Рома» - 1:1
Голы: Инсинье 11 (с пенальти) – Эль Шаарави 90+1

33-й тур Серии А завершится сегодня матчем «Аталанта» - «Верона».

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 18.04.2022 22:18
    +1
    До кінця чемпіонату ще п'ять турів. Рано списувати .Теоретично все можливо.
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