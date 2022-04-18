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33-й тур
Наполи
1 : 1
Рома
18.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Наполи – Рома – 1:1. Команда Моуриньо вырвала ничью. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Италии

  • 18.04.2022 22:48
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Наполи – Рома – 1:1. Команда Моуриньо вырвала ничью. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

18 апреля в 20:00 состоялся матч 33-го тура Серии A между командами «Наполи» и «Рома».

Хозяева поля открыли счет в дебюте матча с пенальти. Команда Жозе Моуриньо вырвала ничью в компенсированное время. 

Серия A. 33-й тур

Наполи – Рома – 1:1

Голы: Инсинье, 11 (пен) – Эль-Шаарави, 90+1.

Наполи: Мерет, Мариу Руй, Ррахмани, Кулибали, Дзаноли, Руис (Демме, 68), Лоботка (Зелиньски, 57), Замбо Ангисса, Осимхен (Жуан Жезус, 83), Лосано (Эльмас, 68), Инсинье (Мертенс, 83).

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Роджер Ибаньес, Смоллинг, Манчини (Перес, 84), Кристанте (Мхитарян, 46), Пеллегрини, Сержиу Оливейра (Верету, 75), Залевски (Эль-Шаарави, 75), Абрахам, Дзаньоло (Афена-Гьян, 86).

Предупреждения: Кулибали, 37, Дзаноли, 52, Лосано, 62, Инсинье, 64 – Кристанте, 17, Дзаньоло, 71.

Судья: Белло (Италия)

Видеообзор матча

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).
11' ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Инсинье (Наполи).

Источник — Sport.ua

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