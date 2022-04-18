18 апреля в 20:00 состоялся матч 33-го тура Серии A между командами «Наполи» и «Рома».
Хозяева поля открыли счет в дебюте матча с пенальти. Команда Жозе Моуриньо вырвала ничью в компенсированное время.
Серия A. 33-й тур
Наполи – Рома – 1:1
Голы: Инсинье, 11 (пен) – Эль-Шаарави, 90+1.
Наполи: Мерет, Мариу Руй, Ррахмани, Кулибали, Дзаноли, Руис (Демме, 68), Лоботка (Зелиньски, 57), Замбо Ангисса, Осимхен (Жуан Жезус, 83), Лосано (Эльмас, 68), Инсинье (Мертенс, 83).
Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Роджер Ибаньес, Смоллинг, Манчини (Перес, 84), Кристанте (Мхитарян, 46), Пеллегрини, Сержиу Оливейра (Верету, 75), Залевски (Эль-Шаарави, 75), Абрахам, Дзаньоло (Афена-Гьян, 86).
Предупреждения: Кулибали, 37, Дзаноли, 52, Лосано, 62, Инсинье, 64 – Кристанте, 17, Дзаньоло, 71.
Судья: Белло (Италия)
Видеообзор матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).
|11'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
Источник — Sport.ua
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