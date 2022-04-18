18 апреля в 20:00 состоится матч 33-го тура Серии A между командами «Наполи» и «Рома».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Наполи – Рома. Спаллетти против Моуриньо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|11'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
Источник — Sport.ua
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