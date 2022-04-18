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Стамбул. Цуренко пробилась в основную сетку

Украинка обыграла Джейми Форлис

  • 18.04.2022 20:15
  • 461 просмотр
  • 1 комментарий
Стамбул. Цуренко пробилась в основную сетку
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Леся Цуренко сумела пробиться в основную сетку грунтового турнира WTA в Стамбуле. В финале квалификации она в трех сетах обыграла австралийку Джейми Форлис. Матч продолжался 2 часа и 50 минут.

Квалификация. Финал

Джейми Форлис (Австралия) – Леся Цуренко (Украина, 7) – 2:6, 6:3, 5:7

Вчера в полуфинале квалификации Цуренко обыграла Кэти Макнелли.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    online
    Sinichkin, 18.04.2022 20:59
    0
    Леська молодчина, але треба іти далі
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