Стамбул. Цуренко пробилась в основную сетку

Леся Цуренко сумела пробиться в основную сетку грунтового турнира WTA в Стамбуле. В финале квалификации она в трех сетах обыграла австралийку Джейми Форлис. Матч продолжался 2 часа и 50 минут.
Квалификация. Финал
Джейми Форлис (Австралия) – Леся Цуренко (Украина, 7) – 2:6, 6:3, 5:7
Вчера в полуфинале квалификации Цуренко обыграла Кэти Макнелли.
Источник — Sport.ua
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