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Цуренко пробилась в финал квалификации на соревнованиях в Стамбуле

Леся будет сражаться за путевки в основу

  • 17.04.2022 15:44
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Цуренко пробилась в финал квалификации на соревнованиях в Стамбуле
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№134 WTA) добыла уверенную победу на старте квалификации в рамках грунтового турнира WTA 250 в Стамбуле.
 
В полуфинале отбора украинка, посеянная под седьмым номером, одолела американку Кэти Макнелли (№197 WTA).
 
Стамбул. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Кэти Макнелли (США) – 6:3, 6:2
 
За путевку в основу Цуренко сразится против Джейми Форлис из Австралии (№235 WTA).

Источник — Sport.ua

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