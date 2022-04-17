Цуренко пробилась в финал квалификации на соревнованиях в Стамбуле

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№134 WTA) добыла уверенную победу на старте квалификации в рамках грунтового турнира WTA 250 в Стамбуле.
В полуфинале отбора украинка, посеянная под седьмым номером, одолела американку Кэти Макнелли (№197 WTA).
Стамбул. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Кэти Макнелли (США) – 6:3, 6:2
За путевку в основу Цуренко сразится против Джейми Форлис из Австралии (№235 WTA).
Источник — Sport.ua
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