Шахтер не получил живых денег за Алана Патрика. Стала известна причина

Донецкий «Шахтер» не получил живых денег от продажи в «Интернасьонал» центрального полузащитника Алана Патрика.

Согласно последним данным, украинский и бразильский клубы договорились о своеобразном трансферном взаимозачете.

Дело в том, что летом минувшего года «Шахтер» согласовал переход из «Интернасьонала» 17-летнего на тот момент фулбека Винисиуса Тобиаса. Сделка обошлась «горнякам» в 6 миллионов евро, причем, как сообщалось тогда, часть средств (если конкретнее, то 1,5 миллиона евро) украинцы должны были заплатить бразильцам в феврале 2022 года.

Однако «Шахтер» из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину просрочил по платежу и не смог его закрыть, из-за чего у «горняков» возник долг перед «Интернасьоналом».

В итоге в переговорном процессе по трансферу Алана Патрика стороны пришли к тому, что «Интернасьонал» получает футболиста в свое распоряжение на полноценной основе, а «Шахтер» более не имеет долгов перед бразильцами по трансферу Винисиуса Тобиаса, которого «горняки», к слову, уже успели отправить в аренду в мадридский «Реал» до конца сезона-2022/23 с опцией выкупа за 18 миллионов евро.