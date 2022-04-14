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Шахтер не получил живых денег за Алана Патрика. Стала известна причина

Ранее сообщалось, что «горняки» выручили от трансфера 2 миллиона евро

  • 14.04.2022 10:18
  • 2018 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер не получил живых денег за Алана Патрика. Стала известна причина
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Патрик

Донецкий «Шахтер» не получил живых денег от продажи в «Интернасьонал» центрального полузащитника Алана Патрика.

Согласно последним данным, украинский и бразильский клубы договорились о своеобразном трансферном взаимозачете.

Дело в том, что летом минувшего года «Шахтер» согласовал переход из «Интернасьонала» 17-летнего на тот момент фулбека Винисиуса Тобиаса. Сделка обошлась «горнякам» в 6 миллионов евро, причем, как сообщалось тогда, часть средств (если конкретнее, то 1,5 миллиона евро) украинцы должны были заплатить бразильцам в феврале 2022 года.

Однако «Шахтер» из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину просрочил по платежу и не смог его закрыть, из-за чего у «горняков» возник долг перед «Интернасьоналом».

В итоге в переговорном процессе по трансферу Алана Патрика стороны пришли к тому, что «Интернасьонал» получает футболиста в свое распоряжение на полноценной основе, а «Шахтер» более не имеет долгов перед бразильцами по трансферу Винисиуса Тобиаса, которого «горняки», к слову, уже успели отправить в аренду в мадридский «Реал» до конца сезона-2022/23 с опцией выкупа за 18 миллионов евро.

Источник — GaúchaZH

(15 голосов)

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Комментарии
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    online
    RoNIkyo, 14.04.2022 10:40
    +1
    Багатоходівочка. Але ж норм!
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    online
    ALKOSruLKA, 14.04.2022 10:50
    -1
    і то добре... Особливо зважаючи, що А.Патрік - далеко не топчик....
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