Изнер и Опелка разыграли грунтовый титул в Хьюстоне

Американский теннисист Рейлли Опелка стал победителем грунтовых соревнований ATP 250 в Хьюстоне.

В финальном матче третий сеяный одолел своего соотечественника Джона Изнера, посеянного под четвертым номером.



Хьюстон. Финал

Рейлли Опелка (США) – Джон Изнер (США) – 6:3, 7:6(7)



Для Опелки это был четвертый титул ATP в карьере. Изнер в третий раз добрался до финала на данном турнире.