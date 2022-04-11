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Изнер и Опелка разыграли грунтовый титул в Хьюстоне

Победил более молодой теннисист

  • 11.04.2022 07:17
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Изнер и Опелка разыграли грунтовый титул в Хьюстоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рейлли Опелка

Американский теннисист Рейлли Опелка стал победителем грунтовых соревнований ATP 250 в Хьюстоне.

В финальном матче третий сеяный одолел своего соотечественника Джона Изнера, посеянного под четвертым номером.
 
Хьюстон. Финал
Рейлли Опелка (США) – Джон Изнер (США) – 6:3, 7:6(7)
 
Для Опелки это был четвертый титул ATP в карьере. Изнер в третий раз добрался до финала на данном турнире.

Источник — Sport.ua

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