Изнер и Опелка разыграли грунтовый титул в Хьюстоне

Американский теннисист Рейлли Опелка стал победителем грунтовых соревнований ATP 250 в Хьюстоне.
В финальном матче третий сеяный одолел своего соотечественника Джона Изнера, посеянного под четвертым номером.
Хьюстон. Финал
Рейлли Опелка (США) – Джон Изнер (США) – 6:3, 7:6(7)
Для Опелки это был четвертый титул ATP в карьере. Изнер в третий раз добрался до финала на данном турнире.
Источник — Sport.ua
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