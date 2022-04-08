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Будё-Глимт
2 : 1
Рома
07.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Жозе МОУРИНЬО: «Рома – фаворит на выход в полуфинал»

Наставник «Волков» настроен оптимистично

  • 08.04.2022 12:08
  • 317 просмотров
  • 1 комментарий
Жозе МОУРИНЬО: «Рома – фаворит на выход в полуфинал»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал выездное поражение 1:2 от «Буде-Глимт» в первом четвертьфинале Лиги конференций:

«Два гола были забиты со стандарта и с рикошета. Первый гол был нелепым. Честно говоря, больше всего меня беспокоит травма Манчини. Она вызвана игрой на пластиковом покрытии.

Мы проиграли 1:2, и теперь нам предстоит сыграть ответный матч на «Олимпико» перед нашими болельщиками. Я без проблем могу сказать прямо сейчас, «Рома» - фаворит на выход в полуфинал. Я полностью верю в своих игроков, в стадион, в поддержку наших людей. Очевидно, что «Буде-Глимт» - сложная команда, но я также верю, что в ответном матче у нас будет хороший судья».

Источник — Football-Italia

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    K 12, 08.04.2022 12:09
    0
    Та где там фаворит. Если бы не стал в своё время выскочкой,был бы хорошим тренером,а сейчас хуже среднего даже я бы сказал.Личное мнение
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