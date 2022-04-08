Жозе МОУРИНЬО: «Рома – фаворит на выход в полуфинал»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал выездное поражение 1:2 от «Буде-Глимт» в первом четвертьфинале Лиги конференций:

«Два гола были забиты со стандарта и с рикошета. Первый гол был нелепым. Честно говоря, больше всего меня беспокоит травма Манчини. Она вызвана игрой на пластиковом покрытии.

Мы проиграли 1:2, и теперь нам предстоит сыграть ответный матч на «Олимпико» перед нашими болельщиками. Я без проблем могу сказать прямо сейчас, «Рома» - фаворит на выход в полуфинал. Я полностью верю в своих игроков, в стадион, в поддержку наших людей. Очевидно, что «Буде-Глимт» - сложная команда, но я также верю, что в ответном матче у нас будет хороший судья».