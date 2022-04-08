В первом матче 1/4 финала Лиги конференций норвежский «Буде-Глимт» на своем поле обыграл итальянскую «Рому» со счетом 2:1.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Уго Ветлесен (Будё-Глимт).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Брис Вембангомо (Будё-Глимт).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
Источник — MEGOGO
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