УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
Будё-Глимт
2 : 1
Рома
07.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Буде-Глимт – Рома – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги конференций

  • 08.04.2022 04:35
  • 42 просмотра
  • 0 комментариев
Буде-Глимт – Рома – 2:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/4 финала Лиги конференций норвежский «Буде-Глимт» на своем поле обыграл итальянскую «Рому» со счетом 2:1.

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Уго Ветлесен (Будё-Глимт).
56' ГОЛ ! Мяч забил Брис Вембангомо (Будё-Глимт).
43' ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).

Источник — MEGOGO

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности