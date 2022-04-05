Микель АРТЕТА о разгроме от Кристал Пэлас: «Прошу прощения у болельщиков»

Заключительный матч 31-го тура АПЛ подарил громкую сенсацию. «Арсенал» на выезде потерпел сенсационное поражение от «Кристал Пэлас» - 0:3.

Главный тренер «канониров» Микель Артета прокомментировал этот провал.

«С самого начала мы не были в игре. Когда вы приезжаете сюда, вы должны бороться. Вы должны выигрывать дуэли, выигрывать подборы и быть агрессивными, а у нас ничего из этого не было, и вдобавок ко всему мы очень плохо обращались с мячом.

Мы старались во втором тайме, у нас было три или четыре больших момента, а единственный полумомент у соперника привел к пенальти в наши ворота.

Пришло время принять критику, поднять руку и извиниться за выступление, которое было недостаточно хорошим для этого клуба, а затем отреагировать. Когда все идет хорошо, все хотят быть рядом и поддерживать.

Поздравляю «Пэлас», потому что они заслужили победу. Они всегда так играют. Мы были плохи, особенно в первом тайме. Я прошу прощения у наших болельщиков», - сказал Артета.