АПЛ. Кристал Пэлас разгромил Арсенал

Заключительный матч 31-го тура АПЛ подарил громкую сенсацию. «Арсенал» на выезде потерпел сенсационное поражение от «Кристал Пэлас» - 0:3.
Команда Микеля Артеты упустила шанс подняться на четвертое место, однако по-прежнему имеет матч в запасе в сравнении с «Тоттенхэмом». У обеих клубов по 54 очка.
«Кристал Пэлас» - «Арсенал» - 3:0
Голы: Матета 16, Айю 24, Заа 74
Источник — Sport.ua
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