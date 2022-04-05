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31-й тур
Кристал Пэлас
3 : 0
Арсенал
04.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

АПЛ. Кристал Пэлас разгромил Арсенал

Сенсационный результат на «Селхерст Парк»

  • 05.04.2022 00:07
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АПЛ. Кристал Пэлас разгромил Арсенал
© Getty Images/Global Images Ukraine

Заключительный матч 31-го тура АПЛ подарил громкую сенсацию. «Арсенал» на выезде потерпел сенсационное поражение от «Кристал Пэлас» - 0:3.

Команда Микеля Артеты упустила шанс подняться на четвертое место, однако по-прежнему имеет матч в запасе в сравнении с «Тоттенхэмом». У обеих клубов по 54 очка.

«Кристал Пэлас» - «Арсенал» - 3:0
Голы: Матета 16, Айю 24, Заа 74

Источник — Sport.ua

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