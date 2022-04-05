В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на своем поле разгромил лондонский «Арсенал» со счетом 3:0.
События матча
|74'
|ГОЛ ! С пенальти забил Уилфрид Заа (Кристал Пэлас).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Джордан Айю (Кристал Пэлас).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.