Надежда Киченок – Ульрикке Эйкери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Ульрикке Эйкери из Норвегии (№283 WTA). Встреча состоится первым запуском, время начала матча – 19:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против восьмой сеяной Вероники Кудерметовой.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
Источник — Sport.ua
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