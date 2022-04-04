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Надежда Киченок – Ульрикке Эйкери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Чарльстоне

  • 04.04.2022 15:42
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Надежда Киченок – Ульрикке Эйкери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

В понедельник украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
 
В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Ульрикке Эйкери из Норвегии (№283 WTA). Встреча состоится первым запуском, время начала матча – 19:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против восьмой сеяной Вероники Кудерметовой.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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Источник — Sport.ua

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