Надежда Киченок – Ульрикке Эйкери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Чарльстоне.



В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Ульрикке Эйкери из Норвегии (№283 WTA). Встреча состоится первым запуском, время начала матча – 19:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против восьмой сеяной Вероники Кудерметовой.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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