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Надежда Киченок неожиданно обыграла вторую сеяную в квалификации Чарльстона

Надя в трех сетах переиграла Кристину Макхейл из США

  • 02.04.2022 20:57
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Надежда Киченок неожиданно обыграла вторую сеяную в квалификации Чарльстона
© Jimmie48 Tennis. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в квалификации турнира WTA 500 в Чарльстоне.
 
В полуфинале отбора Надя одолела вторую сеяную американку Кристину Макхейл (№163 WTA).
 
Чарльстон. Полуфинал квалификации
Надежда Киченок (Украина) – Кристина Макхейл (США) – 6:3, 4:6, 6:4

За место в основе Надя поборется против еще одной американки Кетрин Харрисон (№269 WTA), посеянной под 14-м номером.
 
Это был первый одиночный матч Надежды с сентября прошлого года.

Источник — Sport.ua

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