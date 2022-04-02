Надежда Киченок неожиданно обыграла вторую сеяную в квалификации Чарльстона

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в квалификации турнира WTA 500 в Чарльстоне.



В полуфинале отбора Надя одолела вторую сеяную американку Кристину Макхейл (№163 WTA).



Чарльстон. Полуфинал квалификации

Надежда Киченок (Украина) – Кристина Макхейл (США) – 6:3, 4:6, 6:4

За место в основе Надя поборется против еще одной американки Кетрин Харрисон (№269 WTA), посеянной под 14-м номером.



Это был первый одиночный матч Надежды с сентября прошлого года.