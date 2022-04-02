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Полесье проводит благотворительные матчи в Чехии

Все средства игроки передают в ВСУ

  • 02.04.2022 17:11
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Полесье проводит благотворительные матчи в Чехии
© ФК Полесье

Начало войны застало «Полесье», как и некоторые другие команды Первой лиги, на тренировочном сборе в Турции. Впоследствии команда переместилась в Чехию, где проводит благотворительные матчи с местными клубами, все средства которых идут на помощь защитникам Украины. Недавно один из матчей «Полесья» посетил Александр Усик, который некоторое время тренировался с командой в Турции.

Отметим, что большинство клубов Первой лиги и Второй лиги, которые находились на сборах в начале войны, предпочли не возвращаться в Украину. Президент «Агробизнеса» Олег Собуцкий решил разорвать контракты с игроками, которые решили не возвращаться вместе с командой в Украину.

Ранее «Динамо» получило разрешение покинуть Украину для того, чтобы проводить благотворительные товарищеские матчи с европейскими клубами.

Источник — ФК Полесье

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