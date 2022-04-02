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Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: Игроки Полесья отказались от значительной части зарплаты

Наставник «Полесье» – о полномасштабном вторжении россии на территорию Украины

  • 02.04.2022 14:45
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Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: Игроки Полесья отказались от значительной части зарплаты
© ФК Полесье. Юрий Калитвиннцев

Главный тренер «Полесья» рассказал, как он и его подопечные помогают защитникам Украины.

«24 февраля россия при максимальном содействии диктаторскому белорусскому режиму напала на Украину. Захватническая война против нашей страны и нашего народа, против всех демократических ценностей и свобод застала команду ФК «Полесье» на международном собрании в Турции. Мы срочно прервали свои тренировочные и подготовительные планы и включились в ряды волонтерского фронта. Все наши игроки, спортивные функционеры на период военных действий отказались от значительной части заработной платы и перечислили все собранные средства на нужды защиты страны.

Нашими силами были собраны и направлены в горячие точки Украины тонны гуманитарных грузов. В трудный период каждый на своем месте должен делать максимум для победы страны. И футбольный клуб «Полесье» – не исключение», - сказал Юрий Калитвинцев.

Источник — ФК Полесье

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