УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Капелло отказался общаться с российскими журналистами

Легендарный тренер с пропагандистами не общается

  • 02.04.2022 11:37
  • 1190 просмотров
  • 1 комментарий
Капелло отказался общаться с российскими журналистами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло

Вчера в Катаре состоялась жеребьевка ЧМ-2022. После нее корреспондент российского телеканала «Матч ТВ» попытался взять интервью у легендарного итальянского тренера Фабио Капелло, но тот отказался.

«Я не общаюсь с российскими журналистами», - ответил Капелло.

Напомним, ранее ведущий «Матч ТВ» назвал сборную Польшу «мерзкими тварями».

Капелло возглавлял сборную России в 2012 – 2015 годах.

Источник — Матч ТВ

(20 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 02.04.2022 11:40
    +2
    🇮🇹🇺🇦
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности