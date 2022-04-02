Капелло отказался общаться с российскими журналистами

Вчера в Катаре состоялась жеребьевка ЧМ-2022. После нее корреспондент российского телеканала «Матч ТВ» попытался взять интервью у легендарного итальянского тренера Фабио Капелло, но тот отказался.
«Я не общаюсь с российскими журналистами», - ответил Капелло.
Напомним, ранее ведущий «Матч ТВ» назвал сборную Польшу «мерзкими тварями».
Капелло возглавлял сборную России в 2012 – 2015 годах.
Источник — Матч ТВ
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