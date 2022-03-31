Вацко предложил не транслировать ЧМ-2022 на россию

Известный украинский футбольный комментатор Виктор Вацко после оскорблений в адрес сборной Польши на российском ТВ предложил не транслировать чемпионат мира-2022 на территории россии:

«В контексте оскорблений сборной Польши ведущим спортивного канала, вещающего на территории мерзких тварей, предлагаю нашей УАФ выйти на коллег из УЕФА и ФИФА с инициативой заблокировать права на трансляцию матчей чемпионата мира-2022 на территории мерзких тварей. Пусть эти п******ы смотрят чемпионат Эритреи».

В своем посту Вацко подразумевает вот это выступление ведущего на телеканале «Матч ТВ»: