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Вацко предложил не транслировать ЧМ-2022 на россию

Прекрасное предложение от украинского комментатора

  • 31.03.2022 13:29
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Вацко предложил не транслировать ЧМ-2022 на россию
© Футбол 1/2/3. Виктор Вацко

Известный украинский футбольный комментатор Виктор Вацко после оскорблений в адрес сборной Польши на российском ТВ предложил не транслировать чемпионат мира-2022 на территории россии:

«В контексте оскорблений сборной Польши ведущим спортивного канала, вещающего на территории мерзких тварей, предлагаю нашей УАФ выйти на коллег из УЕФА и ФИФА с инициативой заблокировать права на трансляцию матчей чемпионата мира-2022 на территории мерзких тварей. Пусть эти п******ы смотрят чемпионат Эритреи».

В своем посту Вацко подразумевает вот это выступление ведущего на телеканале «Матч ТВ»:

Источник — Facebook

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