Вацко предложил не транслировать ЧМ-2022 на россию

Известный украинский футбольный комментатор Виктор Вацко после оскорблений в адрес сборной Польши на российском ТВ предложил не транслировать чемпионат мира-2022 на территории россии:
«В контексте оскорблений сборной Польши ведущим спортивного канала, вещающего на территории мерзких тварей, предлагаю нашей УАФ выйти на коллег из УЕФА и ФИФА с инициативой заблокировать права на трансляцию матчей чемпионата мира-2022 на территории мерзких тварей. Пусть эти п******ы смотрят чемпионат Эритреи».
В своем посту Вацко подразумевает вот это выступление ведущего на телеканале «Матч ТВ»:
Источник — Facebook
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