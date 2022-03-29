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Приходько впервые в карьере успешно прошел квалификацию на челленджере

Ранее Олег выступал в основе, но в качестве лаки-лузера или получал Special exempt

  • 29.03.2022 13:53
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Приходько впервые в карьере успешно прошел квалификацию на челленджере
© ФТУ. Олег Приходько

Украинский теннисист Олег Приходько успешно преодолел квалификацию в рамках челленджера в Колумбии.
 
В отборочном турнире украинец выиграл два матча.
 
Перейра. Полуфинал квалификации
Олег Приходько (Украина) – Густаво Эйде (Бразилия) – 6:4, 6:1

Перейра. Финал квалификации
Олег Приходько (Украина) – Коннер Уэртас дель Пино (Перу) – 6:3, 6:0

Источник — Sport.ua

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