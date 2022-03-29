Приходько впервые в карьере успешно прошел квалификацию на челленджере

Украинский теннисист Олег Приходько успешно преодолел квалификацию в рамках челленджера в Колумбии.
В отборочном турнире украинец выиграл два матча.
Перейра. Полуфинал квалификации
Олег Приходько (Украина) – Густаво Эйде (Бразилия) – 6:4, 6:1
Перейра. Финал квалификации
Олег Приходько (Украина) – Коннер Уэртас дель Пино (Перу) – 6:3, 6:0
Источник — Sport.ua
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