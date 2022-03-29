Бывший легионер Динамо и Шахтера поддержал Украину на митинге в Берлине

Известный в Украине футболист, бывший футболист «Динамо» и «Шахтера» Эммануэль Окодува проявил свою гражданскую позицию.
Футболист вышел на акцию поддержки Украине, которая состоялась в Берлине.
«Все, что мы делаем – это победа. Слава Украине», – написал Окодува в Instagram.
Источник — Sport.ua
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