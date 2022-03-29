Бывший легионер Динамо и Шахтера поддержал Украину на митинге в Берлине

Известный в Украине футболист, бывший футболист «Динамо» и «Шахтера» Эммануэль Окодува проявил свою гражданскую позицию.

Футболист вышел на акцию поддержки Украине, которая состоялась в Берлине.

«Все, что мы делаем – это победа. Слава Украине», – написал Окодува в Instagram.