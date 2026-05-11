Траоре стал шестым лучшим африканским бомбардиром в истории УПЛ
Вспомним топ-10 представителей Африки с самым большим количеством забитых мячей в чемпионате Украины
Нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре забил свой 25-й гол в УПЛ.
Произошло это в матче 27-го тура сезона 2025/26 против Полтавы.
Этот гол позволил форварду выйти на единоличное 6 место среди лучших африканских бомбардиров в истории УПЛ.
Траоре обошел в рейтинге конголезца Дьемерси Мбокани, в свое время забившего 24 гола в составе Динамо.
Теперь впереди Траоре только Лаки Идахор (54), Эммануэль Окодува (37), Браун Идейе (34), Джулиус Агахова (34) и Исмаэль Бангура (28).
Топ-10 африканских бомбардиров за всю историю УПЛ
- 54 – Лаки Идахор, Нигерия (38 – Таврия, 6 – Заря, 5 – Динамо, 5 – Ворскла)
- 37 – Эммануэль Окодува, Нигерия (32 – Арсенал, 3 – Ворскла, 2 – Металлург Д)
- 34 – Браун Идейе, Нигерия (34 – Динамо)
- 34 – Джулиус Агахова, Нигерия (33 – Шахтер, 1 – Севастополь)
- 28 – Исмаэль Бангура, Гвинея (28 – Динамо)
- 25 – Лассина Траоре, Буркина-Фасо (25 – Шахтер)
- 24 – Дьемерси Мбокани, ДР Конго (24 – Динамо)
- 14 – Янник Боли, Кот-д'Ивуар (14 – Заря)
- 14 – Драман Траоре, Мали (14 – Металлург Д.)
- 14 – Ибрахим Кане, Мали (12 – Ворскла, 2 – Колос)
