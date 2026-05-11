Траоре стал шестым лучшим африканским бомбардиром в истории УПЛ

Нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре забил свой 25-й гол в УПЛ.

Произошло это в матче 27-го тура сезона 2025/26 против Полтавы.

Этот гол позволил форварду выйти на единоличное 6 место среди лучших африканских бомбардиров в истории УПЛ.

Траоре обошел в рейтинге конголезца Дьемерси Мбокани, в свое время забившего 24 гола в составе Динамо.

Теперь впереди Траоре только Лаки Идахор (54), Эммануэль Окодува (37), Браун Идейе (34), Джулиус Агахова (34) и Исмаэль Бангура (28).

Топ-10 африканских бомбардиров за всю историю УПЛ