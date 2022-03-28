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Известный румынский арбитр пережил сердечный приступ

Овидиу Хацеган вовремя обратился к врачам

  • 28.03.2022 20:22
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Известный румынский арбитр пережил сердечный приступ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Овидиу Хацеган

Известный румынский футбольный рефери Овидиу Хацеган пережил сердечный приступ и связанное с этим безотлагательное хирургическое вмешательство.

Хацегану стало плохо во время тренировки, и он обратился за помощью в больницу города Тимишоара. Его отправили в местный Институт кардиологии с подозрением на образование сердечного тромба.

«Он почувствовал боль в груди во время тренировки. Поскольку у него медицинское образование, он сразу сумел верно проанализировать симптомы, сел в машину и поехал в больницу в одиночестве.

По прибытии на место и прохождении ЭКГ ему поставили диагноз укупорки вены. Пришлось поставить соответствующий стент. В настоящее время находится в больнице Тимишоары. Чувствует себя удовлетворительно».

Источник — Prosport.ro

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