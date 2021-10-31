Луческу будет проще. Матч Динамо - Барселона обслужит румынский рефери

Назначение получил Овидиу Хацеган

  • 31.10.2021 12:52
  • 623 просмотра
  • 5 комментариев
Луческу будет проще. Матч Динамо - Барселона обслужит румынский рефери
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА на официальном сайте указал, что матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» - «Барселона» будет обслуживать румынская бригада арбитров.

Главным рефери будет Овидиу Хацеган.

Для киевской команды, у которой после трех туров 1 пункт и последнее место, это один из ключевых поединков в плане шансов выйти из группы.

«Барселона» выиграла домашний матч, но каталонская команда сейчас находится в кризисе.

Игра состоится 2 ноября, начало в 22:00.

Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    DK1961, 31.10.2021 13:48
    +1
    Бугор1, 31.10.2021 13:17
    Цыганский табор в Киеве
    В смысле толпы подземных беженцев?
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 31.10.2021 13:38
    +1
    Face Control, 31.10.2021 13:25
    В любом случае будет позор.
    Типо как негры ордловские с Реалом?
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 31.10.2021 13:21
    0
    Бугор1, 31.10.2021 13:17
    Цыганский табор в Киеве
    Ты бы лучше про толпы днонецких беженцев рассказал
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 31.10.2021 13:25
    -3
    В любом случае будет позор.
    Ссылка
    Бугор1
    online
    Бугор1, 31.10.2021 13:17
    -3
    Цыганский табор в Киеве
    Ссылка
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