Луческу будет проще. Матч Динамо - Барселона обслужит румынский рефери

УЕФА на официальном сайте указал, что матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» - «Барселона» будет обслуживать румынская бригада арбитров.
Главным рефери будет Овидиу Хацеган.
Для киевской команды, у которой после трех туров 1 пункт и последнее место, это один из ключевых поединков в плане шансов выйти из группы.
«Барселона» выиграла домашний матч, но каталонская команда сейчас находится в кризисе.
Игра состоится 2 ноября, начало в 22:00.
Источник — УЕФА
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