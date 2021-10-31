Луческу будет проще. Матч Динамо - Барселона обслужит румынский рефери

УЕФА на официальном сайте указал, что матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» - «Барселона» будет обслуживать румынская бригада арбитров.

Главным рефери будет Овидиу Хацеган.

Для киевской команды, у которой после трех туров 1 пункт и последнее место, это один из ключевых поединков в плане шансов выйти из группы.

«Барселона» выиграла домашний матч, но каталонская команда сейчас находится в кризисе.

Игра состоится 2 ноября, начало в 22:00.