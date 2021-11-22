Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Интер – Шахтер

УЕФА опубликовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Интер» – «Шахтер».



Команды на поле стадиона «Джузеппе Меацца» выведет бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.



На линиях ему будут помогать Мирча Михаил Григориу и Себастьян Георге. Четвертый судья – Раду Петреску. Видеопомощник рефери из Германии – Кристиан Дингерт, его ассистент также немец – Марко Фритц.



Встреча состоится 24 ноября и начнется в 19:45 по Киеву.

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