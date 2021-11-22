Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Интер – Шахтер

На матче Лиги чемпионов будут работать судьи из Румынии

  • 22.11.2021 11:33
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Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Интер – Шахтер
© УЕФА. Овидиу Хацеган

УЕФА опубликовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Интер» – «Шахтер».
 
Команды на поле стадиона «Джузеппе Меацца» выведет бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.
 
На линиях ему будут помогать Мирча Михаил Григориу и Себастьян Георге. Четвертый судья – Раду Петреску. Видеопомощник рефери из Германии – Кристиан Дингерт, его ассистент также немец – Марко Фритц.
 
Встреча состоится 24 ноября и начнется в 19:45 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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