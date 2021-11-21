Стало известно, кто обслужит матч Динамо и Баварии в Лиге чемпионов

УЕФА назначил турецкую бригаду арбитров

  • 21.11.2021 12:57
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Стало известно, кто обслужит матч Динамо и Баварии в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Баварией». Встреча состоится 23 ноября в Киеве.

УЕФА определил бригаду арбитров, которая отработает на этом матче.

Главным судьей будет турецкий рефери Халил Мелер. Его асситентами будут Мустафа Эйсой и Ибрахим Чаглар Уярджан. Четвертый арбитр - Арда Кардешлер.

Арбитр ВАР - Мете Калвакан, ассистент ВАР - Абдулкадир Битиген.

Матч на НСК «Олимпийский» стартует в 19:45 по Киеву.

Источник — УЕФА

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