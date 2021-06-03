Впервые матчи чемпионата Европы будет обслуживать рефери из Южной Америки

Матчи EURO-2020 будут обслуживать 19 арбитров из 14 стран. В их число входит аргентинец Фернандо Рапаллини, который стал первым рефери из Южной Америки, выбранным для участия в чемпионате Европы. Шесть арбитров работали на предыдущих финальных турнирах. Немец Феликс Брых, россиянин Сергей Карасев, француз Клеман Тюрпен и румын Овидиу Хацеган - на ЧЕ-2016, а голландец Бьорн Кейперс и турок Джюнейт Чакыр - еще и на ЧЕ-2012.

Средний возраст судейского корпуса на EURO-2020 - 41,1 года. Самый старший - 48-летний Бьорн Кейперс, а самый младший - 36-летний англичанин Майкл Оливер.