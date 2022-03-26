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Надежда Киченок проиграла стартовый матч в Майами

Надя досрочно завершила борьбу на большом турнире

  • 26.03.2022 21:03
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Надежда Киченок проиграла стартовый матч в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами.
 
В стартовой встрече украинка в дуэте с румынкой Ралукой Олару не смогла переиграть тандем Алекса Гуарачи / Сюй Ифань (Чили/Китай)
 
Майами. Первый круг
Надежда Киченок / Ралука Олару – Алекса Гуарачи / Сюй Ифань – 6:3, 6:7(4), 9-11

Источник — Sport.ua

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