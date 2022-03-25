Украинский арбитр Стрелецкая будет работать в чемпионате Швейцарии

УАФ сообщает о том, что украинский арбитр Марина Стрелецкая получит возможность работать в чемпионате Швейцарии.
Пока что Стрелецкая будет получать назначения на матч третьей по счету лиги мужского чемпионата Швейцарии.
Ранее Катерина Монзуль уже отработала матч женской Серии A.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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