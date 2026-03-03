Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинка назначена главным судьей на игру квалификации ЧМ-2027 среди женщин
Чемпионат мира
03 марта 2026, 14:23 | Обновлено 03 марта 2026, 14:39
Украинка назначена главным судьей на игру квалификации ЧМ-2027 среди женщин

София Причина будет обслуживать поединок между командами Румынии и Молдовы

УАФ. София Причина

Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификации женского чемпионата мира 2027 по футболу.

Поединок между Румынией и Молдовой будет обслуживать главный судья София Причина.

Ей помогут ассистентки на линии Марина Стрелецкая и Александра Вдовина и четвертый арбитр Людмила Тельбух.

Матч Румыния – Молдова состоится 3 марта в 18:00 по Киеву на арене Stadionul Arcul de Triumf.

По теме:
Женская сборная Украины начинает свой путь в отборе к чемпионату мира
Ия АНДРУЩАК: «В сборной вынужденно провели два кадровых изменения»
Украина – Англия. Квалификация женского ЧМ-2027. Смотреть онлайн LIVE
судейские назначения чемпионат мира по футболу среди женщин София Причина женская сборная Румынии по футболу Марина Стрелецкая Александра Вдовина Людмила Тельбух
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
