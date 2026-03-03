Украинка назначена главным судьей на игру квалификации ЧМ-2027 среди женщин

Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификации женского чемпионата мира 2027 по футболу.

Поединок между Румынией и Молдовой будет обслуживать главный судья София Причина.

Ей помогут ассистентки на линии Марина Стрелецкая и Александра Вдовина и четвертый арбитр Людмила Тельбух.

Матч Румыния – Молдова состоится 3 марта в 18:00 по Киеву на арене Stadionul Arcul de Triumf.