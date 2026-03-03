Чемпионат мира03 марта 2026, 14:23 | Обновлено 03 марта 2026, 14:39
Украинка назначена главным судьей на игру квалификации ЧМ-2027 среди женщин
София Причина будет обслуживать поединок между командами Румынии и Молдовы
Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификации женского чемпионата мира 2027 по футболу.
Поединок между Румынией и Молдовой будет обслуживать главный судья София Причина.
Ей помогут ассистентки на линии Марина Стрелецкая и Александра Вдовина и четвертый арбитр Людмила Тельбух.
Матч Румыния – Молдова состоится 3 марта в 18:00 по Киеву на арене Stadionul Arcul de Triumf.
