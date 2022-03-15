Из Харькова в Милан. Монзуль пригласили судить матчи женской Серии А

Украинская арбитр Катерина Монзуль приглашена судить матчи чемпионата Италии среди женщин.



В ближайшие выходные украинка обслужит матч «Интер» – «Сампдория».

«Несколько дней назад я покинула Харьков. Это было действительно опасно и ужасно. Мы все время прятались в убежищах. Вы не можете представить, что мы испытали», – рассказала Монзуль.



«Мы сделали это, чтобы послать еще один важный сигнал в пользу мира и помочь нашей коллеге Монзуль продолжить свою профессиональную деятельность на высоком уровне», – заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.