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Из Харькова в Милан. Монзуль пригласили судить матчи женской Серии А

Украинка будет работать в Италии, пока в Украине нельзя проводить матчи

  • 15.03.2022 21:04
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Из Харькова в Милан. Монзуль пригласили судить матчи женской Серии А
© Серия A

Украинская арбитр Катерина Монзуль приглашена судить матчи чемпионата Италии среди женщин.
 
В ближайшие выходные украинка обслужит матч «Интер» – «Сампдория». 

«Несколько дней назад я покинула Харьков. Это было действительно опасно и ужасно. Мы все время прятались в убежищах. Вы не можете представить, что мы испытали», – рассказала Монзуль.
 
«Мы сделали это, чтобы послать еще один важный сигнал в пользу мира и помочь нашей коллеге Монзуль продолжить свою профессиональную деятельность на высоком уровне», – заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

Источник — Sport Mediaset

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