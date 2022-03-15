Из Харькова в Милан. Монзуль пригласили судить матчи женской Серии А

Украинская арбитр Катерина Монзуль приглашена судить матчи чемпионата Италии среди женщин.
В ближайшие выходные украинка обслужит матч «Интер» – «Сампдория».
«Несколько дней назад я покинула Харьков. Это было действительно опасно и ужасно. Мы все время прятались в убежищах. Вы не можете представить, что мы испытали», – рассказала Монзуль.
«Мы сделали это, чтобы послать еще один важный сигнал в пользу мира и помочь нашей коллеге Монзуль продолжить свою профессиональную деятельность на высоком уровне», – заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.
Источник — Sport Mediaset
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