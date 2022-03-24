После 12 лет паузы. Легендарный бразилец возобновит карьеру в 44 года

Легендарный бразильский полузащитник Денилсон решил возобновить карьеру в 44 года. Он будет выступать за клуб «Ибис», который играет в седьмом дивизионе чемпионата Бразилии.

Свою карьеру игрока Денилсон завершил в 2010 году. Его последним клубом была греческая «Кавала», за которую он не провел ни одного матча.

Денилсон известен по выступлениям за такие клубы как «Сан-Паулу», «Бетис», «Бордо», «Фламенго», «Палмейрас» и другие. В 1997 году «Бетис» заплатил за хавбека 23 миллиона фунтов, что сделало его самым дорогим футболистом в истории на тот момент.

В период с 1996 по 2003 годы Денилсон провел 66 матчей и забил 10 голов за сборную Бразилии, с которой в 2002 году стал чемпионом мира.