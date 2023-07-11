10 трансферов, которые могли изменить футбол, но так и не состоялись

1 июля в большинстве европейских чемпионатов в очередной раз открылось летнее трансферное окно. Некоторые топовые клубы уже успели провернуть серьезные сделки, однако нет ни капли сомнений, что впереди нас ждет еще множество слухов и переходов. И если раньше долгие годы на рынке царствовали англичане, то настоящей грозой нынешней летней кампании обещают стать саудовские клубы, которые при поддержке своего государства организовывают едва ли не бурю в европейском и мировом футболе.

Впрочем, анализировать и подводить даже промежуточные итоги работы летнего трансферного рынка-2023 сейчас очень и очень рано, а вот вспомнить наиболее знаковые слухи и переговоры о переходах, связанных с английскими клубами, которые могли изменить мировой футбол, но так и не произошли – самое время…

Диего Марадона & Шеффилд Юнайтед

В 1978 году сборная Аргентины впервые в истории стала чемпионом мира, после чего многие европейские клубы выстроились в очередь за тамошними талантами. Гарри Хаслем, который в то время работал главным тренером «Шеффилд Юнайтед» – команды Второго дивизиона английского футбола (аналога нынешнего Чемпионшипа) – отправился в Аргентину, чтобы подыскать подходящих футболистов для своей команды и был шокирован, когда ему на глаза попал 17-летний Диего Марадона.

Впечатленный невероятным мастерством юного гения Хаслем уговорил руководство «Шеффилд Юнайтед» пойти на условия «Архентинос Хуниорс» и заплатить этому клубу 200 тысяч фунтов. Сделка была «на мази», но вскоре в нее вклинились представители военной хунты, руководившей на тот момент Аргентиной. Они затребовали еще как минимум 200 тысяч фунтов за разрешение для Марадоны покинуть страну. У «Шеффилд Юнайтед» были такие деньги, но клуб отказался участвовать в политических игрищах и давать взятки ради трансфера футболиста…

Габриэль Батистута & Ипсвич

Еще один великолепный аргентинский форвард Габриэль Батистута уехал в Европу из «Бока Хуниорс» летом 1991 года. Однако в 1994-м в прессе появилась информация о том, что между ним и руководством «Фиорентины» назрели проблемы, которые могут поспособствовать отъезду Батистуты в другой клуб. В частности, ситуацией был готов воспользоваться английский «Ипсвич», который играл в Премьер-лиге, но в конечном итоге договориться сторонам так и не удалось.

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Батистута в составе Фиорентины

«Фиорентина» была готова отпустить Батистуту за 2,9 миллиона фунтов, но в последний момент руководство «Ипсвича» решило, что переписывать клубный трансферный рекорд из-за аргентинца не следует. Именно так Габриэль остался во Флоренции и со временем стал героем как для местного клуба, так и для всей Серии А, а вот «Ипсвич» по итогам сезона-1994/95 вылетел в Чемпионшип, заняв последнее место в АПЛ…

Денилсон & Болтон

В 1998 году самым дорогим футболистом планеты стал 20-летний бразилец Денилсон, за которого «Бетис» заплатил «Сан-Паулу» 21,5 миллион фунтов, оформив с фланговым нападающим десятилетний контракт. Однако выстроить выдающуюся карьеру в Испании южноамериканцу так и не удалось, и летом 2005 года севильский клуб продал горе-вундеркинда в «Бордо» менее чем за 500 тысяч фунтов.

В 2007-м, когда Денилсону было уже под тридцать, бразилец мог оказаться на Туманном Альбионе. Его предложили подписать «Болтону», который боролся за выживание в АПЛ. Однако, несмотря на одобрение такой сделки со стороны тогдашнего главного тренера команды Гари Мегсона, руководство «странников» посчитало, что Мэтти Тейлор и Рикардо Гарднер являются футболистами более высокого уровня, нежели Денилсон, которого еще менее десяти лет назад называли потенциально лучшим футболистом планеты. Такой вот парадокс…

Зинедин Зидан & Блэкберн

В 1995 году «Блэкберн» в третий раз в своей истории стал чемпионом Англии, после чего в клуб начали сватать многих талантливых исполнителей со всей Европы. Одним из таких оказался французский полузащитник Зинедин Зидан, выступавший в те времена за «Бордо». Рэй Хэрфорд, возглавлявший на тот момент «бродяг», был заинтересован в трансфере Зидана, однако наткнулся на непонимание по этой сделке со стороны президента клуба Джека Уокера.

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан в составе Бордо

«Почему вы хотите подписать Зидана, когда у нас есть Тим Шервуд?» – именно этот вопрос Уокера летом 1995-го воспрепятствовал дальнейшему ведению переговоров между представителями «Блэкберна» и «Бордо». Далеко не факт, что сам Зинедин одобрил бы свой переезд на Туманный Альбион (хотя, напомним, речь шла о потенциальном трансфере в стан чемпиона АПЛ), однако до переговоров с футболистом дело так и не дошло.

Алан Ширер & Манчестер Юнайтед

Лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги Алан Ширер был невероятно близок к тому, чтобы оказаться в «Манчестер Юнайтед». В 1996 году форвард «Блэкберна» собирался сменить клуб, и интерес со стороны «красных дьяволов», казалось бы, не даст шанса никому другому. Более того, в пользу вероятного переезда на «Олд Траффорд» говорил и тот факт, что Ширер успел побывать в гостях у Алекса Фергюсона, где обговорил с шотландцем свою роль в команде, но…

Буквально в последний момент президент «Блэкберна» Джек Уокер, по причине которого «бродяги» ранее упустили шанс подписать Зидана, проявил невероятное чутье, не пожелав еще больше усилить конкурента в борьбе за «золото». В итоге Ширер был продан в «Ньюкасл», став там со временем клубной легендой, а «Манчестер Юнайтед» вынужден был подписать доселе неизвестного норвежца Уле-Гуннара Сульшера, которому также было суждено стать абсолютно культовой фигурой для «Олд Траффорд».

Роберт Левандовски & Блэкберн

Весной 2010 года «Блэкберн», который уже не пребывал на вершине славы и не боролся за чемпионство в Премьер-лиге, был невероятно близок к тому, чтобы оформить контракт с польским форвардом Робертом Левандовски. Тогдашний наставник «бродяг» Сэм Эллардайс настоял, чтобы клуб предложил «Леху» из Познани 4 миллиона фунтов, и этой суммы было достаточно, чтобы получить согласие как со стороны польского клуба, так и от самого футболиста, которому льстило внимание клуба из топ-чемпионата, а также перспектива существенного улучшения финансовых условий по личному контракту.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски в составе Леха

Однако осуществлению сделки помешал… вулкан! 14 апреля 2010 года случилось усиление извержения исландского вулкана Эйяфьядлайекюдль, что на несколько дней привело к закрытию воздушного пространства части Европы. Этого времени оказалось достаточно, чтобы Левандовски передумал и вскоре дал согласие на переход в дортмундскую «Боруссию».

«У меня была возможность перейти в «Блэкберн». Я хотел посмотреть на город, на тренировочную базу, потому что не был уверен, где это все находится. Думаю, было бы хорошо, если бы я перешел в «Блэкберн», но я не смог вылететь к ним из-за вулкана. Изменило ли это мою жизнь? Да, возможно. Возможно, я бы остался там, если бы слетал и посмотрел Блэкберн. Я хотел отправиться туда, чтобы понять, что могу получить и узнать там», - рассказывал впоследствии Левандовски в интервью Daily Mail.

Ривалдо & Болтон

Один из лучших бразильских футболистов «девяностых» и начала «нулевых» годов Ривалдо, становившийся чемпионом мира в 2002-м, также был близок к трансферу в английский клуб. В 2004-м нападающий вел переговоры с «Болтоном», который на то время возглавлял Сэм Эллардайс. Более того, Ривалдо даже публично заявил, что хочет впервые в истории вывести «странников» в Лигу чемпионов: «Я хочу попробовать вывести «Болтон» в Лигу чемпионов. Впервые в истории этого клуба. Думаю, нас ожидает захватывающее время».

Getty Images/Global Images Ukraine. Ривалдо в составе Барселоны

Однако затем Ривалдо внезапно передумал и решил перебраться в Грецию, где подписал контракт с «Олимпиакосом». С «красно-белыми» бразилец трижды становился чемпионом страны, но впоследствии больше никогда так и не смог вернуться в топовый чемпионат, поиграв в Узбекистане, Бразилии и даже Анголе…

Стивен Джеррард & Челси

Воспитанник и легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард летом 2004 года вел длительные переговоры с «Челси». Та трансферная сага успела как следует измотать весь Туманный Альбион, однако заполучить капитана «красных» главному тренеру «синих» Жозе Моуриньо так и не удалось. Португальский тренер очень хотел видеть в центре поля «Челси» связку Лэмпард – Джеррард, противопоставить которой вряд ли кто-либо в той АПЛ что-то смог, но в конечном итоге все развернулось вовсе не в пользу лондонцев и Моуриньо.

Поговаривают, что многочисленные ливерпульские друзья Джеррарда отговорили его от переезда в Лондон, а приход на тренерский мостик «красных» испанца Рафаэля Бенитеса окончательно убедил Стивена остаться. Хавбек подписал новый контракт с «Ливерпулем», за который играл вплоть до 2015 года, после чего отбыл в США, где и завершил карьеру в стане «Лос-Анджелес Гэлакси».

Криштиану Роналду & Арсенал

Когда Криштиану Роналду пребывал еще на заре своей карьеры и выступал за родной лиссабонский «Спортинг», карьера португальца могла пойти совсем по иному сценарию. В частности, на талантливого футболиста обратил внимание «Арсенал», наставник которого Арсен Венгер был очень заинтересован в подписании такого исполнителя, и клуб даже продвинулся в этом, но в последний момент на горизонте возник «Манчестер Юнайтед», сумевший найти своего «джокера» в переговорах с игроком.

«Криштиану Роналду был очень близок к переходу в «Арсенал». За ним уже была закреплена футболка с девятым номером. Но «Манчестер Юнайтед» перехватил его благодаря Карлушу Кейрушу (экс-ассистенту Алекса Фергюсона – прим. автора), который знал Роналду по «Спортингу». Но это жизнь, так случается», – рассказывал впоследствии Венгер.

Кака & Манчестер Сити

В 2008 году «Манчестер Сити» был приобретен компанией Abu Dhabi United Group, а спустя 12 месяцев «горожане» готовились произвести фурор в мировом футболе. Ключевой сделкой летом 2009-го должен был стать трансфер обладателя «Золотого мяча»-2007 и чемпиона мира-2002 атакующего полузащитника Кака из «Милана». За бразильского кудесника английский клуб предложил рекордные на тот момент 100 миллионов фунтов, и боссы «Милана» согласились на продажу своего лидера.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кака в составе Милана

Однако в итоге трансфер Кака в «Манчестер Сити» так и не состоялся. Против этого выступил сам футболист, которого поддержали фанаты «Милана». Сделка была отменена, но продать бразильца тем летом «россонери» все-таки пришлось из-за финансовых проблем. Что правда, трансфер Кака в «Реал» принес итальянскому гранду значительно меньшую сумму – около 60 миллионов фунтов. Как показала дальнейшая история, судьба буквально уберегла «Манчестер Сити» от неоправданной инвестиции, а «Милану» дала прекрасный шанс заработать на продаже бразильца, когда тот был на пике – в Мадриде у Кака карьера не сложилась из-за травм и развившихся на этом фоне психологических проблем.