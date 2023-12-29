На каком месте Шевченко? Обнародован рейтинг самых дорогих трансферов 90-х
Издание FourFourTwo обнародовало интересный рейтинг
Авторитетный английский портал FourFourTwo опубликовал рейтинг самых дорогих трансферов 90-х.
Возглавил рейтинг трансфер итальянского нападающего Кристиана Вьери из «Лацио» в миланский «Интер» за 46.48 миллиона евро.
Вторую строчку списка занял Николя Анелька, который в 1999 перебрался из лондонского «Арсенала» в мадридский «Реал» за 34.5 миллиона евро.
В топ-3 также попал переход бразильца Денилсона из «Сан-Паулу» в испанский «Бетис» за 31.5 миллиона евро.
В рейтинг попал и украинский нападающий Андрей Шевченко, который в 1999 году за 23.91 миллиона евро перешел из киевского «Динамо» в итальянский «Милан».
Самые дорогие трансферы 90-х по версии FourFourTwo:
- Кристиан Вьери (Лацио – Интер) – 46,48 млн;
- Николя Анелька (Арсенал – Реал) – 35 млн;
- Денилсон (Сан-Паулу – Бетис) – 31,5 млн;
- Хуан Себастьян Верон (Парма – Лацио) – 30 млн;
- Кристиан Виери (Атлетико – Лацио) – 28,41 млн;
- Марсио Аморозо (Удинезе – Парма) – 28 млн;
- Роналдо (Барселона – Интер) – 26,5 млн;
- Сонни Андерсон (Монако – Барселона) – 26,25 млн;
- Винченцо Монтелла (Сампдория – Рома) – 25,82 млн;
- Кларенс Зеедорф (Реал – Интер) – 24,01 млн;
- Андрей Шевченко (Динамо – Милан) – 23,91 млн.
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Ну і знову ж , той самий Анрі , який реально на рівні не гірше Вієрі та Шевченка а навіть і крутіше грав в 90 ті лише 28й.
Виходить або за Анрі не доплатили, або за Вієрі переплатили.