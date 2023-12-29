Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На каком месте Шевченко? Обнародован рейтинг самых дорогих трансферов 90-х
Другие новости
29 декабря 2023, 19:26 |
969
2

На каком месте Шевченко? Обнародован рейтинг самых дорогих трансферов 90-х

Издание FourFourTwo обнародовало интересный рейтинг

29 декабря 2023, 19:26 |
969
2
На каком месте Шевченко? Обнародован рейтинг самых дорогих трансферов 90-х
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Авторитетный английский портал FourFourTwo опубликовал рейтинг самых дорогих трансферов 90-х.

Возглавил рейтинг трансфер итальянского нападающего Кристиана Вьери из «Лацио» в миланский «Интер» за 46.48 миллиона евро.

Вторую строчку списка занял Николя Анелька, который в 1999 перебрался из лондонского «Арсенала» в мадридский «Реал» за 34.5 миллиона евро.

В топ-3 также попал переход бразильца Денилсона из «Сан-Паулу» в испанский «Бетис» за 31.5 миллиона евро.

В рейтинг попал и украинский нападающий Андрей Шевченко, который в 1999 году за 23.91 миллиона евро перешел из киевского «Динамо» в итальянский «Милан».

Самые дорогие трансферы 90-х по версии FourFourTwo:

  1. Кристиан Вьери (Лацио – Интер) – 46,48 млн;
  2. Николя Анелька (Арсенал – Реал) – 35 млн;
  3. Денилсон (Сан-Паулу – Бетис) – 31,5 млн;
  4. Хуан Себастьян Верон (Парма – Лацио) – 30 млн;
  5. Кристиан Виери (Атлетико – Лацио) – 28,41 млн;
  6. Марсио Аморозо (Удинезе – Парма) – 28 млн;
  7. Роналдо (Барселона – Интер) – 26,5 млн;
  8. Сонни Андерсон (Монако – Барселона) – 26,25 млн;
  9. Винченцо Монтелла (Сампдория – Рома) – 25,82 млн;
  10. Кларенс Зеедорф (Реал – Интер) – 24,01 млн;
  11. Андрей Шевченко (Динамо – Милан) – 23,91 млн.
По теме:
Партнеры Лунина и Зинченко. Названы 20 самых дорогих игроков в мире
Уайлдер пикирует. Обновлен рейтинг хэвивейта от The Ring
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко – единственный кандидат на пост главы УАФ
Кристиан Виери Николя Анелька Денилсон Андрей Шевченко FourFourTwo рейтинг
Источник FourFourTwo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
Футбол | 29 декабря 2023, 14:23 12
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф

В минувшем сезоне Дарья Кравец выступала за итальянский клуб «Комо»

ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
Футбол | 28 декабря 2023, 22:43 16
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала

28 декабря проходит матч 19-го тура АПЛ

Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на вторую половину сезона
Футбол | 28.12.2023, 20:59
Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на вторую половину сезона
Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на вторую половину сезона
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
Футбол | 29.12.2023, 19:42
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
Журналист: «Скауты Наполи просматривали Судакова в 3 матчах Лиги чемпионов»
Футбол | 29.12.2023, 17:55
Журналист: «Скауты Наполи просматривали Судакова в 3 матчах Лиги чемпионов»
Журналист: «Скауты Наполи просматривали Судакова в 3 матчах Лиги чемпионов»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_CO
Денілсон - це один з найзбитковіших трансферів в історії. Бетісу не дав НІЧОГО, а гроші заплатили за нього, на той час - захмарні. І в збірній так собі грав
Ответить
+1
avk2307
Якщо Вієрі прибрати один з переходів, то в десятці.
Ну і знову ж , той самий Анрі , який реально на рівні не гірше Вієрі та Шевченка а навіть і крутіше грав в 90 ті лише 28й.
Виходить або за Анрі не доплатили, або за Вієрі переплатили.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом
«Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом
29.12.2023, 06:59 38
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада набросала 10 шайб, разгром от Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада набросала 10 шайб, разгром от Чехии
27.12.2023, 23:15
Хоккей
ФОТО. Михаил Мудрик двумя словами отреагировал на 3-й гол в АПЛ за Челси
ФОТО. Михаил Мудрик двумя словами отреагировал на 3-й гол в АПЛ за Челси
28.12.2023, 04:15
Футбол
ВИДЕО. Михаил Мудрик забил третий гол в АПЛ
ВИДЕО. Михаил Мудрик забил третий гол в АПЛ
27.12.2023, 21:54 44
Футбол
Маурисио Почеттино оценил матч с Кристал Пэлас, в котором Мудрик забил гол
Маурисио Почеттино оценил матч с Кристал Пэлас, в котором Мудрик забил гол
28.12.2023, 03:50
Футбол
ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой
ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой
28.12.2023, 14:08
Биатлон
Пока не Усик. Хргович вызвал на бой британского супертяжа
Пока не Усик. Хргович вызвал на бой британского супертяжа
28.12.2023, 08:45 3
Бокс
«Танк для Реала или Барсы». Экс-нападающие Жироны оценили уровень Довбика
«Танк для Реала или Барсы». Экс-нападающие Жироны оценили уровень Довбика
27.12.2023, 18:51 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем