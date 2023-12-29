На каком месте Шевченко? Обнародован рейтинг самых дорогих трансферов 90-х

Авторитетный английский портал FourFourTwo опубликовал рейтинг самых дорогих трансферов 90-х.

Возглавил рейтинг трансфер итальянского нападающего Кристиана Вьери из «Лацио» в миланский «Интер» за 46.48 миллиона евро.

Вторую строчку списка занял Николя Анелька, который в 1999 перебрался из лондонского «Арсенала» в мадридский «Реал» за 34.5 миллиона евро.

В топ-3 также попал переход бразильца Денилсона из «Сан-Паулу» в испанский «Бетис» за 31.5 миллиона евро.

В рейтинг попал и украинский нападающий Андрей Шевченко, который в 1999 году за 23.91 миллиона евро перешел из киевского «Динамо» в итальянский «Милан».

Самые дорогие трансферы 90-х по версии FourFourTwo: