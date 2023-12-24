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24 декабря 2023, 16:07 | Обновлено 24 декабря 2023, 17:04
1221
0

Тянул Украину. Шевченко попал в топ лучших игроков сборных в 2000-х

Издание FourFourTwo обнародовало список лучших нулевых сборников

24 декабря 2023, 16:07 | Обновлено 24 декабря 2023, 17:04
1221
0
Тянул Украину. Шевченко попал в топ лучших игроков сборных в 2000-х
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Издание FourFourTwo обнародовало список лучших игроков, выступавших за национальные сборные в 2000-х годах.

14-е место топа занял лучший бомбардир в истории сборной Украины Андрей Шевченко. В 2000-х он с командой выходил в 1/4 финала чемпионата мира (рекордное достижение в истории Украины), а всего на его счету 111 матчей и 48 голов в составе сине-желтой команды.

Тройку рейтинга открыл экс-партнер Шевченко Кака. Вместе с Бразилией он выиграл чемпионат мира 2002 года, а также 2 Кубка конфедераций. В составе «селесао» легенда «Милана» провел 92 поединка, отметившись 29 забитыми мячами.

На втором месте оказался Зинедин Зидан, который на протяжении чемпионата мира 2006 года тащил Францию (3 гола и 1 ассист в 6 матчах), но в финале повелся на провокацию и ударил Матерацци. Однако этот момент никак не перечеркивает достижения француза, а лишь делает его еще более культовым футболистом.

Лучшим игроком сборных в 2000-х годах признали Роналдиньо. «Волшебник» феерил на чемпионате мира 2002 года, отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Общая статистика в сборной: 97 матчей, 33 гола.

Топ-10 лучших игроков сборных в 2000-х годах:

  • 1. Роналдиньо (Бразилия)
  • 2. Зинедин Зидан (Франция)
  • 3. Кака (Бразилия)
  • 4. Андрес Иньеста (Испания)
  • 5. Хави (Испания)
  • 6. Криштиану Роналду (Португалия)
  • 7. Роналдо (Бразилия)
  • 8. Рио Фердинанд (Англия)
  • 9. Андреа Пирло (Италия)
  • 10. Лионель Месси (Аргентина)

...

  • 14. Андрей Шевченко (Украина)
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Источник FourFourTwo
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