Тянул Украину. Шевченко попал в топ лучших игроков сборных в 2000-х

Издание FourFourTwo обнародовало список лучших игроков, выступавших за национальные сборные в 2000-х годах.

14-е место топа занял лучший бомбардир в истории сборной Украины Андрей Шевченко. В 2000-х он с командой выходил в 1/4 финала чемпионата мира (рекордное достижение в истории Украины), а всего на его счету 111 матчей и 48 голов в составе сине-желтой команды.

Тройку рейтинга открыл экс-партнер Шевченко Кака. Вместе с Бразилией он выиграл чемпионат мира 2002 года, а также 2 Кубка конфедераций. В составе «селесао» легенда «Милана» провел 92 поединка, отметившись 29 забитыми мячами.

На втором месте оказался Зинедин Зидан, который на протяжении чемпионата мира 2006 года тащил Францию (3 гола и 1 ассист в 6 матчах), но в финале повелся на провокацию и ударил Матерацци. Однако этот момент никак не перечеркивает достижения француза, а лишь делает его еще более культовым футболистом.

Лучшим игроком сборных в 2000-х годах признали Роналдиньо. «Волшебник» феерил на чемпионате мира 2002 года, отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Общая статистика в сборной: 97 матчей, 33 гола.

Топ-10 лучших игроков сборных в 2000-х годах:

1. Роналдиньо (Бразилия)

2. Зинедин Зидан (Франция)

3. Кака (Бразилия)

4. Андрес Иньеста (Испания)

5. Хави (Испания)

6. Криштиану Роналду (Португалия)

7. Роналдо (Бразилия)

8. Рио Фердинанд (Англия)

9. Андреа Пирло (Италия)

10. Лионель Месси (Аргентина)

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