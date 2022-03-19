Приходько пробился в финал турнира ITF в Колумбии

Украинский теннисист Олег Приходько продолжает побеждать на грунтовом турнире ITF M25 в Колумбии.
В полуфинальном матче украинец, посеянный под седьмым номером, в трех сетах одолел Эвана Чжуа из США.
Анапойма. 1/2 финала
Олег Приходько (Украина) – Эван Чжуа (США) – 6:4, 2:6, 6:2
В финале соперником украинца будет колумбиец Николас Мехия или Алехо Лоренсо Лингуа Лавальен из Аргентины.
Источник — Sport.ua
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